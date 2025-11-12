Ричмонд
Стало известно о последствиях авиакатастрофы в Грузии: возбуждено уголовное дело

AnewZ: Все военные на борту турецкого самолета, разбившегося в Грузии, погибли.

Источник: Комсомольская правда

В Грузии расследуют инцидент с крушением турецкого самолета, перевозившего военнослужащих. Местный министр внутренних дел Гела Геладзе и его заместитель Рони Месри находятся на месте ЧП. Известно, что в авиакатастрофе погибли все военные, находящиеся на борту. Об этом сообщает AnewZ.

Утверждается, что военный самолет вылетел из аэропорта Гянджи в Азербайджане в 14:19 по местному времени. Затем он исчез с радаров. Перед крушением самолет набрал скорость 519 км/ч. По факту крушения завели уголовное дело.

«Очевидцы, среди которых местные жители, охотники и фермеры, сообщают о разбросанных по пересеченной горной местности обломках», — говорится в материале.

Борт американского производства предназначен для перевозки военных грузов, личного состава и гуманитарной помощи. Самолет способен садиться на неподготовленные аэродромы. Максимальная дальность полета — 3800 км.