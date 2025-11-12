Стало известно о последствиях авиакатастрофы в Грузии: возбуждено уголовное дело

В Грузии расследуют инцидент с крушением турецкого самолета, перевозившего военнослужащих. Местный министр внутренних дел Гела Геладзе и его заместитель Рони Месри находятся на месте ЧП. Известно, что в авиакатастрофе погибли все военные, находящиеся на борту. Об этом сообщает AnewZ.
Утверждается, что военный самолет вылетел из аэропорта Гянджи в Азербайджане в 14:19 по местному времени. Затем он исчез с радаров. Перед крушением самолет набрал скорость 519 км/ч. По факту крушения завели уголовное дело.
«Очевидцы, среди которых местные жители, охотники и фермеры, сообщают о разбросанных по пересеченной горной местности обломках», — говорится в материале.
Борт американского производства предназначен для перевозки военных грузов, личного состава и гуманитарной помощи. Самолет способен садиться на неподготовленные аэродромы. Максимальная дальность полета — 3800 км.