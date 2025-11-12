Полиции могут разрешить проверять медицинские данные мигрантов

"По закону иностранцам, не имеющим медполиса, действующего на территории России, может быть отказано во въезде. Только у кого их сейчас проверяют? И кто их делает? Особенно, если учитывать, что экстренную помощь и без этого можно получить, а заплатим за это мы, российские налогоплательщики, — считает депутат Ярослав Нилов. Он подчеркнул, что отсутствие полиса — нарушение режима пребывания иностранного гражданина, что грозит штрафом или депортацией.