Ричмонд
+8°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Полиции могут разрешить проверять медицинские данные мигрантов

В Госдуму внесут законопроект, которые подразумевает разрешить органам внутренних дел предоставлять сведения, составляющие медицинскую тайну. Речь идет о данных мигрантов, такую инициативу внесут депутаты от партии ЛДПР, стало известно URA.RU.

Депутаты от ЛДПР внесут инициативу, которая может позволить полиции получать медицинские данные мигрантов.

В Госдуму внесут законопроект, которые подразумевает разрешить органам внутренних дел предоставлять сведения, составляющие медицинскую тайну. Речь идет о данных мигрантов, такую инициативу внесут депутаты от партии ЛДПР, стало известно URA.RU.

"По закону иностранцам, не имеющим медполиса, действующего на территории России, может быть отказано во въезде. Только у кого их сейчас проверяют? И кто их делает? Особенно, если учитывать, что экстренную помощь и без этого можно получить, а заплатим за это мы, российские налогоплательщики, — считает депутат Ярослав Нилов. Он подчеркнул, что отсутствие полиса — нарушение режима пребывания иностранного гражданина, что грозит штрафом или депортацией.

Согласно судебной практике по делам, где основанием привлечения иностранцев к административной ответственности по ч. 1 ст. 18.8 КоАП РФ стало отсутствие полиса добровольного медицинского страхования (ДМС), иностранные граждане в обоснование своей позиции приводят два ключевых аргумента: при въезде в Россию полис у них не требовали; на основании международных договоров с рядом стран иностранцам неотложная и экстренная медицинская помощь оказывается бесплатно.

В пояснительной записке законопроекта говорится, что в таких случаях иностранные граждане пытаются доказать в суде, что полис ДМС им не нужен, раз экстренную и неотложную помощь им окажут бесплатно. «Понесенные бюджетом России такие расходы в рамках тех же соглашений не подлежат возмещению странами, гражданами которых являются иностранцы», — говорится в тексте документа.

Если поправки примут, они будут внесены в ФЗ «О внесении изменений в статью 13 Федерального закона “Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации”. “Чтобы МВД было проще выявлять таковых, нужно упростить правоохранителям доступ к медицинским сведениям об иностранцах”, — отметил Нилов.

Узнать больше по теме
Либерально-демократическая партия России (ЛДПР) в 2025 году: идеология, программа и роль в современной политике
ЛДПР — одна из старейших и самых известных оппозиционных партий страны. В 2025 году Либерально-демократическая партия России продолжает активно участвовать в политической жизни России, продвигая свои принципы и выдвигая кандидатов на выборы различного уровня.
Читать дальше