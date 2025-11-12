В Госдуму внесут проект об оказании медпомощи иностранцам без страховки

В сопроводительных документах отмечается, что существуют злоупотребления со стороны иностранных граждан, а также излишняя нагрузка на систему здравоохранения, когда экстренная и неотложная помощь оказывается иностранным гражданам за бюджетный счет, при этом они не оформляют полисы добровольного медицинского страхования намеренно, рассчитывая на такую помощь и которую безусловно получат в рамках заключенных международных соглашений. Подчеркивается, что речи не идет о тех иностранцах, которые в силу действующих норм законодательства России имеют или должны иметь полис обязательного медицинского страхования.