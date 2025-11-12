Ребёнку разорвало кисть при попытке поднять деньги с земли в Красногорске

Ранее Life.ru сообщал, что количество пострадавших при обрушении конструкции горнолыжного комплекса «Снежком» в Красногорске увеличилось до трёх человек. Инцидент произошёл утром 11 ноября, когда при сносе «Снежкома» рухнула часть конструкции. Она упала на землю с огромной высоты, в результате чего её обломки разлетелись на значительное расстояние, повредив более 60 припаркованных автомобилей и остекление в соседних жилых домах.