Опрос показал, сколько россиян испытывают упадок энергии осенью

В исследовании уточняется, что с осенней усталостью 41% опрошенных планируют не бороться, а просто переждать, 27% участников находят силы в прогулках на свежем воздухе, 13% — в общении с близкими, а 11% поддерживают мотивацию через физическую активность. Теплые напитки и уютные ритуалы помогают справляться с хандрой 8% респондентам.