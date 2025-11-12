Названа возможная причина обрушения спорткомплекса в Красногорске

По словам Наринского, в настоящее время уважительное отношение к проектной документации практически сведено к нулю, а стоимость разработки подобных проектов в сопоставимых ценах по сравнению с советским периодом упала почти в пять раз. Он подчеркнул, что снос здания является технически сложным процессом, требующим столь же тщательного проектирования, как и его строительство.