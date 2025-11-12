Названа возможная причина обрушения спорткомплекса в Красногорске

Причиной обрушения бывшего спортивного комплекса «Снежком» в подмосковном Красногорске в процессе демонтажа могло стать отсутствие официально утвержденного проекта на проведение работ по сносу.
Такое мнение в эфире радио «Комсомольская правда» высказал академик отделения Международной академии архитектуры в Москве Дмитрий Наринский. Специалист также допустил, что даже если такой проект и существовал, он мог быть выполнен на крайне примитивном уровне.
По словам Наринского, в настоящее время уважительное отношение к проектной документации практически сведено к нулю, а стоимость разработки подобных проектов в сопоставимых ценах по сравнению с советским периодом упала почти в пять раз. Он подчеркнул, что снос здания является технически сложным процессом, требующим столь же тщательного проектирования, как и его строительство.
Академик предположил, что инцидент, вероятно, стал следствием желания заказчика работ сэкономить на качественном проекте, что является распространенной практикой среди современных девелоперов, и в итоге привело к непредвиденным последствиям из-за отсутствия должного планирования.
