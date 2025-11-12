Риэлтор Радченко: ипотека на 50 лет только повысит цены на жилье

В России обсуждают введение ипотеки на 50 лет, по аналогу той меры, которую сейчас поддерживают в США. В Госдуме инициативу раскритиковал депутат Сергей Гаврилов, он отметил, что платеж за жилье в полвека только повысит долговую нагрузку на россиян, а еще повысит цены на жилье.