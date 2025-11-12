Риэлтор Радченко: ипотека на 50 лет только повысит цены на жилье

В России обсуждают введение ипотеки на 50 лет, по аналогу той меры, которую сейчас поддерживают в США. В Госдуме инициативу раскритиковал депутат Сергей Гаврилов, он отметил, что платеж за жилье в полвека только повысит долговую нагрузку на россиян, а еще повысит цены на жилье.
В свою очередь, президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко высказала мнение, что ипотека на 50 лет не сделает жилье доступнее. Скорее наоборот, даст застройщикам повод не снижать цены на жиле.
Удлинение срока кредита с одной стороны, выглядит как помощь заемщикам, но на деле это выгодно только финансовым и строительным структурам.
— Банки в этом случае не теряют, поскольку жилье со временем только дорожает, — говорит риэлтор Постньюс.
К тому же, ипотека на 50 лет делает жилье долгосрочным обязательством и этот кредит будет переходить по наследству. А банки и застройщики будут получать сверхдоходы.