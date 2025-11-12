Бойцы подарили музею артефакты с фронта

— Это одна из четырех пластин с барельефом, находившимся на мемориале «Воинам Первой мировой войны с 1914 по 1917 год от скорбящих родственников», который расположен на территории храма Святителя Николая Чудотворца в ДНР, в селе Никольское. Это рядом с городом Угледаром, штурм которого продолжался с 2022 по 2024 год. И все ближайшие территории сильно пострадали, — делится в разговоре с «Вечерней Москвой» Иван Агафонов.