Бойцы подарили музею артефакты с фронта

В Государственный центральный музей современной истории России переданы новые артефакты из зоны проведения спецоперации. «Вечерняя Москва» узнала, какие истории кроются за экспонатами.
В музейной витрине лежит вроде бы такая простая вещь, как портативная рация. Но во время эвакуации она единственная поймала сигнал, предупреждающий о налете вражеских дронов, чем спасла жизни целого расчета подразделения «Ночные ведьмы 2.0». Оно входит в состав Центра специального назначения «БАРС-Сармат», где служат девушки — операторы беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).
— Они передали предметы, которые не только связаны с их деятельностью, но и имеют для них особое значение, мемориальные, — рассказывает «Вечерней Москве» заместитель заведующего экспозиционно-выставочным отделом Музея современной истории России Иван Агафонов. — Вот, например, представлен FPV-дрон, который атаковал позицию девушек, но был сбит.
Среди военного снаряжения сильно выделяется плюшевый медвежонок. Оказалось, что это игрушка-талисман, которую подарил ребенок командиру подразделения Юлии Губановой с позывным «Среда». В соседних витринах находятся предметы, переданные добровольческим казачьим отрядом специального назначения «БАРС-11». В их числе личные вещи и военная форма командира добровольческого отряда «БАРС-11 “Кубань” Сергея Шевченко, известного по позывному “Ямаха”.
Также отрядом были переданы пусковые контейнеры от переносных противотанковых комплексов, сбитый украинский дрон, предметы униформы и снаряжения бойцов. А некоторые экспонаты доказывают, что на войне есть место для искусства. Так, боец с позывным «Верес» передал довольно необычную композицию.
— Он занимается искусством в свободное время, которое, казалось бы, можно потратить на отдых, — отмечает Иван Агафонов. — «Верес» собирает композиции из подручных материалов, например, надульника от автомата или гильз. Так, в Музее современной истории России представлена созданная им подставка для канцелярии.
В качестве эксклюзива Иван Агафонов показал ранее не экспонировавшийся барельеф иконы «Чудо святого Георгия о змие».
— Это одна из четырех пластин с барельефом, находившимся на мемориале «Воинам Первой мировой войны с 1914 по 1917 год от скорбящих родственников», который расположен на территории храма Святителя Николая Чудотворца в ДНР, в селе Никольское. Это рядом с городом Угледаром, штурм которого продолжался с 2022 по 2024 год. И все ближайшие территории сильно пострадали, — делится в разговоре с «Вечерней Москвой» Иван Агафонов.
Во время обстрелов барельеф задело осколками от снарядов, но удивительно, что образ Георгия Победоносца остался не тронут.
— За каждым экспонатом здесь кроется своя история, — отмечает Иван Агафонов.
Кроме того, ученики Мелитопольской детской художественной и Детской школы искусств города Мелитополя передали в Музей современной истории России свои рисунки. На них дети изобразили события времен Великой Отечественной войны, а еще портреты бойцов СВО.
Всего в музейные фонды передано около 200 экспонатов. Важной частью коллекции также стали фотографии, свидетельствующие о боевой и бытовой жизни на запорожском участке фронта.
ПРЯМАЯ РЕЧЬ.
Ирина Великанова, генеральный директор Музея современной истории России (ГЦМСИР):
— Комплектование фондов по горячим следам стало многолетней традицией. Пополняя музейное собрание предметами из зоны проведения СВО, мы продолжаем дело, начатое нашими предшественниками в годы Великой Отечественной войны. Для нас важны не только артефакты, но и истории людей, которые сражаются на передовой. И прямо сегодня пишут современную историю России.