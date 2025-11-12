Офтальмолог Гозиев: осенью усиливаются проявления катаракты и глаукомы

Врач-офтальмолог, офтальмохирург, к. м. н. Сино Гозиев предупредил, что осенью зрение подвергается повышенной нагрузке.
Короткий световой день, частые туманы, дождливая погода и слабое естественное освещение усиливают проявление первых признаков катаракты и глаукомы. Но часто они остаются незамеченными.
Из-за глаукомы повышается внутриглазное давление, в итоге нарушается работа зрительного нерва. За счет этого зрение начинает постепенно падать, поле зрения сужается.
Появляется ощущение, что глаза быстро утомляются, особенно в помещении с искусственным светом или при чтении. Моет добавиться легкая головная боль или ощущение давления за глазами.
Так же осенью усиливается дискомфорт при переходе из яркого света в слабо освещенное помещение.
Катаракта — это помутнение хрусталика глаза, которое приводит к размытости изображения.
— На ранней стадии ночное вождение становится трудным, появляются блики и «ореолы» вокруг светящихся объектов, а цветопередача изменяется, — пояснил Гозиев РИАМО.
Оба эти заболевания могут развиваться параллельно, усиливая нагрузку на глаза.
Нужно следить за зрением, работать под хорошим освещением и добавить в рацион продукты, богатые витаминами A, C и E, цинком и омега-3 жирными кислотами.
А вот потребление растворимого кофе стоит сократить, чтобы снизить вероятность развития возрастной макулярной дегенерации, сообщает 360.ru.
Офтальмолог Игорь Азнаурян предупредил: внезапное появление множества «мушек» и ярких вспышек перед глазами может сигнализировать о риске разрыва сетчатки. Он пояснил, что подобные изменения могут указывать на серьезные проблемы со зрением, пишет Царьград.
Врач-офтальмолог, профессор Татьяна Шилова предупредила, что включенные кварцевые лампы мгновенно повреждают поверхностные ткани глаза. А белый экран в кинотеатре усиливает дозу излучения, пишет «Газета.Ru».