Офтальмолог Гозиев: осенью усиливаются проявления катаракты и глаукомы

Офтальмолог Игорь Азнаурян предупредил: внезапное появление множества «мушек» и ярких вспышек перед глазами может сигнализировать о риске разрыва сетчатки. Он пояснил, что подобные изменения могут указывать на серьезные проблемы со зрением, пишет Царьград.