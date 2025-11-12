Валя Карнавал попала в травмпункт с вечеринки в честь своего дня рождения

Певица и блогер Валя Карнавал уехала в травмпункт с вечеринки в честь своего дня рождения. Об этом во вторник, 11 ноября, сообщил Telegram-канал Mash.
— Накануне мы купили имениннице машину «Таврия» 1989 года, перекрасили и доставили в качестве подарка. Вместе с кувалдой, которой предложили Вале разбить старенький ЗАЗ. Так сказать, символически оставить в прошлом все неприятности, — сказано в публикации.
Но знаменитость случайно порезала палец осколком стекла, когда наносила удары кувалдой по автомобилю. Поэтому ей пришлось ехать в травмпункт, чтобы зашить палец, уточняется в посте.
