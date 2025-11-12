Как не стать жертвой аферистов при аренде жилья через интернет, рассказали правоохранители

12 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Как проверить арендодателя в интернете и не потерять деньги, рассказали БЕЛТА в УВД Могилевского облисполкома.
«Необходимо проявлять бдительность при поиске жилья в интернете. Насторожитесь, если цена аренды заметно ниже рыночной, а общение ведется исключительно через мессенджер без возможности телефонного разговора. Ни в коем случае нельзя переводить деньги до личной встречи и осмотра жилья. Настоящий собственник всегда готов показать квартиру и предъявить документы, подтверждающие его право собственности на недвижимость», — отметили правоохранители.
Важно оформлять письменный договор аренды с указанием всех условий. Оплату следует проводить только после подписания документа.