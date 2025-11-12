Ричмонд
+8°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Как не стать жертвой аферистов при аренде жилья через интернет, рассказали правоохранители

«Ни в коем случае нельзя переводить деньги до личной встречи и осмотра жилья. Настоящий собственник всегда готов показать квартиру и предъявить документы, подтверждающие его право собственности на недвижимость», — отметили правоохранители.

12 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Как проверить арендодателя в интернете и не потерять деньги, рассказали БЕЛТА в УВД Могилевского облисполкома.

«Необходимо проявлять бдительность при поиске жилья в интернете. Насторожитесь, если цена аренды заметно ниже рыночной, а общение ведется исключительно через мессенджер без возможности телефонного разговора. Ни в коем случае нельзя переводить деньги до личной встречи и осмотра жилья. Настоящий собственник всегда готов показать квартиру и предъявить документы, подтверждающие его право собственности на недвижимость», — отметили правоохранители.

Важно оформлять письменный договор аренды с указанием всех условий. Оплату следует проводить только после подписания документа. -0-