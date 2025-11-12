Сомнолог Гаврилова: короткий сон по пути на работу в транспорте не вреден

Врач отделения медицины сна, член ассоциации сомнологов Алена Гаврилова объяснила, пользой или вредом обернется попытка подремать в общественном транспорте по пути на работу. По словам врача, короткий неглубокий сон способен принести организму пользу.
Жители крупных городов испытывают постоянный недостаток сна в рабочие дни и пытаются восполнить этот пробел на выходных. Именно поэтому кратковременный сон в дороге помогает мозгу компенсировать нехватку отдыха.
Но нужно понимать — идет речь о минутном отдыхе или сигналит об определенных проблем со здоровьем. Если человек засыпает при первой удобной возможности -это может свидетельствовать о хроническом дефиците сна, вызванном поздним отходом ко сну и ранними подъемами перед работой.
В таких случаях организм вынужден восстанавливать силы именно таким образом, используя короткие периоды отдыха в пути, пишет РИАМО.
В совою очередь, сомнолог, кандидат медицинских наук, врач-психиатр Елена Колесниченко рассказала, что короткий дневной сон повышает работоспособность и улучшает иммунитет. Но вместе с тем может стать причиной бессонницы, пишет «Газета.Ru».
Сомнолог, директор НИИ нейронаук СамГМУ, эксперт Центра НТИ на базе СамГМУ Александр Захаров в беседе с RT рассказал о правилах хорошего сна. Некачественный, короткий и поверхностный сон может привести к ухудшению памяти, работоспособности, заторможенности мышления, повышенному риску развития сердечно-сосудистых заболеваний и увеличению веса, поэтому пренебрегать хорошим сном — плохая затея.
Россияне все чаще стали страдать бессонницей. Об этом говорит спрос на снотворные, который взлетел на 60%. По версии медиков, проблемы со сном могут возникать из-за постоянного стресса, тревоги, скроллинга соцсетей и залипания в гаджетах, сообщает 360.ru.