Сомнолог Гаврилова: короткий сон по пути на работу в транспорте не вреден

Но нужно понимать — идет речь о минутном отдыхе или сигналит об определенных проблем со здоровьем. Если человек засыпает при первой удобной возможности -это может свидетельствовать о хроническом дефиците сна, вызванном поздним отходом ко сну и ранними подъемами перед работой.