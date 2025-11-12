Дачникам рассказали, что нужно успеть посадить в огороде до конца ноября

До конца ноября дачникам необходимо завершить все дела на огороде, в том числе, посадить в зиму чеснок, петрушку и некоторые другие растения. Семена, которые перезимуют под снегом, весной дадут богатый ранний урожай, об этом заявила в разговоре с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» эколог Ольга Лакустова.