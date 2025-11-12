Дачникам рассказали, что нужно успеть посадить в огороде до конца ноября

До конца ноября дачникам необходимо завершить все дела на огороде, в том числе, посадить в зиму чеснок, петрушку и некоторые другие растения. Семена, которые перезимуют под снегом, весной дадут богатый ранний урожай, об этом заявила в разговоре с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» эколог Ольга Лакустова.
— Ноябрь — идеальный месяц для некоторых посадок. К ним относятся: лук-севок, чеснок, морковь, редис, петрушка, укроп. Если высадить эти растения поздней осенью, то в сезон получиться снять урожай на 2−3 недели раньше, — пояснила специалист.
Собеседница издания уточнила, что посадки необходимо проводить прямо перед, тем как почва начнет замерзать. Иначе велик риск того, что семена прорастут — тогда при первых заморозках весь урожай погибнет.
Ранее KP.RU сообщил, что, если земля замерзла и даже выпало несколько сантиметров снега, это не страшно. Снег сметите веником. Семена посейте прямо на поверхность почвы и присыпьте их заранее заготовленной землей слоем 3 см. Исключение — мелкие семена (салат, щавель), их засыпают на 1,5 см.