Член Палаты представителей Техаса Дейд Фелан ушел из политики: Трамп назвал событие «счастьем»

Трамп поздравил жителей Техаса с уходом местного экс-спикера из политики.

Источник: Комсомольская правда

Американский лидер Дональд Трамп заявил об уходе из политики члена Палаты представителей Техаса Дейда Фелана. Он поздравил местных жителей с этим событием. Такой комментарий президент США дал в своей соцсети.

Дональд Трамп назвал уход Дейда Фелана «счастьем» для Техаса. Бывший политик являлся членом Палаты представителей с 2015 года.

«Именно он был ответственен за провал всех законопроектов, касающихся честности выборов и свободы выбора школы. Удачи тебе в следующей жизни, Дейд», — написал Дональд Трамп.

Администрация президента США 11 ноября потребовала кардинального пересмотра ежегодной резолюции ООН по Украине. Вашингтон намерен убрать формулировки, подтверждающие территориальную целостность Украины.

