Американский лидер Дональд Трамп заявил об уходе из политики члена Палаты представителей Техаса Дейда Фелана. Он поздравил местных жителей с этим событием. Такой комментарий президент США дал в своей соцсети.
Дональд Трамп назвал уход Дейда Фелана «счастьем» для Техаса. Бывший политик являлся членом Палаты представителей с 2015 года.
«Именно он был ответственен за провал всех законопроектов, касающихся честности выборов и свободы выбора школы. Удачи тебе в следующей жизни, Дейд», — написал Дональд Трамп.
Администрация президента США 11 ноября потребовала кардинального пересмотра ежегодной резолюции ООН по Украине. Вашингтон намерен убрать формулировки, подтверждающие территориальную целостность Украины.