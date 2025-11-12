Число преступлений в Финляндии из-за ненависти к русским стало рекордным

В докладе Полицейской академии из Темпере говорится о рекордном числе преступлений в Финляндии на почве ненависти к гражданам РФ и уроженцам СССР.
Речь идет о тех преступлениях, которые были официально зарегистрированы финской полицией. Так, за прошлый год в полицию поступило около 1800 сообщений о преступлениях из ненависти. В основном это была вербальная агрессия — словесные оскорбления или угрозы, были и нападения.
Правоохранители фиксировали нападения на дорогах, улицах и в публичных местах, например, на рынках.
— Если рассматривать гражданство жертв преступлений на почве ненависти или страну рождения жертв, не являющихся уроженцами Финляндии, то наиболее частыми объектами преступлений были российские и эстонские граждане, а также лица, которые родились в СССР, — сказано в докладе.
Девочка с Украины отказалась петь песню «Калинка» на уроке музыки в финском городе Эспоо, сообщает Yle. Авторы материала отмечают, что школьники изучали российскую музыку и должны были спеть песню «Калинка». Но девочка по имени Николь, чья мать давно переехала с Украины в Финляндию, отказалась петь русскоязычную композицию.