Число преступлений в Финляндии из-за ненависти к русским стало рекордным

Речь идет о тех преступлениях, которые были официально зарегистрированы финской полицией. Так, за прошлый год в полицию поступило около 1800 сообщений о преступлениях из ненависти. В основном это была вербальная агрессия — словесные оскорбления или угрозы, были и нападения.