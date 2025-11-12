Пациенты из нескольких регионов России не могут получить датчики для мониторинга глюкозы

В то же время в ХМАО, по данным местного департамента здравоохранения, дефицита лекарств для диабетиков нет — запас медикаментов обеспечен до конца третьего квартала 2026 года. Однако пациенты в регионе отмечают, что вместо некоторых препаратов им выдают альтернативные, что вызывает у них определенные опасения из-за различий в действии лекарств.