Умер экс-сенатор РФ Владимир Слуцкер

На 70-м году жизни в Женеве скончался бывший сенатор РФ Владимир Слуцкер. Согласно информации зарубежных СМИ The Guardian и Daily Mail, его смерть наступила еще в сентябре в местном хосписе. Однако широкой публике сообщили об этом только через 1,5−2 месяца.
«Слуцкер, 69 лет,.. скончался в сентябре от рака… в хосписе в Женеве», — передает The Guardian.
Адвокат бывшей жены политика Алены — Дэвид Эллисон — также официально подтвердил смерть Слуцкера. На момент смерти супруги были вовлечены в судебное разбирательство. Там бизнесмен заявлял, что у него большие денежные проблемы. Он объяснял это тем, что третьи лица, по его мнению, действовали против него незаконно.
Ранее стало известно, что в Грузии на 78-м году жизни умер предприниматель Реваз Шенгелия. Он на протяжении нескольких лет боролся с тяжелой болезнью.
Напомним, что ранее ушел из жизни народный артист России Владимир Симонов. На момент смерти ему было 68 лет. По информации директора Театра имени Евгения Вахтангова Кирилла Крока, причиной смерти артиста стала сердечная недостаточность.
Симонов оставил богатое наследие в театре, поставив «Ромул Великий», «Улыбнись нам, господи» и многие другие спектакли. В кино Симонов снялся более чем в 150 проектах, включая культовые ленты «Одиноким предоставляется общежитие», «Граница. Таежный роман», «Перевал Дятлова» и «Чернобыль».
Как позднее стало известно, прощание с артистом пройдет 12 ноября на исторической сцене Театра имени Евгения Вахтангова с 11:00 до 13:00.
До этого в возрасте 81 года умер Валерий Борщев — российский политик, разработавший закон об общественном контроле. По информации члена СПЧ Евы Меркачевой, последний год он был прикован к постели из-за тяжелой болезни.
Накануне также стало известно о смерти актера Романа Попова, который ушел из жизни на 41-м году жизни из-за осложнений после онкологического заболевания. Публика запомнила его по комедийным ролям: сначала как резидента «Камеди Клаба», а затем — в образе полицейского Игоря Мухича в сериале «Полицейский с Рублевки».
Юрий Николаев, телеведущий популярных программ «Утренняя почта» и «Утренняя звезда», умер в Москве в возрасте 76 лет. Артист несколько лет боролся с раком. В последнее время он восстанавливался после перелома бедра и публично опровергал сообщения о нарушениях памяти.