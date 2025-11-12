Умер экс-сенатор РФ Владимир Слуцкер

Адвокат бывшей жены политика Алены — Дэвид Эллисон — также официально подтвердил смерть Слуцкера. На момент смерти супруги были вовлечены в судебное разбирательство. Там бизнесмен заявлял, что у него большие денежные проблемы. Он объяснял это тем, что третьи лица, по его мнению, действовали против него незаконно.