Мошенники выманили у экс-волейболиста сборной России Дивиша 28 млн рублей

Ранее Life.ru сообщал, как в Москве пенсионерка лишилась более 27,8 млн рублей после того, как передала мошенникам персональные данные, деньги и ценности. Пострадавшую также заставили съехать из собственной квартиры и жить в съёмной, ожидая «задержания» злоумышленников. Проведя 61 день в арендованной квартире, женщина обнаружила, что её квартира взломана, а вещи украдены.