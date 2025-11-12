Три миллиона семей лишатся семейной ипотеки из-за роста ставки

Эксперты предупреждают: если ставка будет повышена, ежемесячный платеж по ипотечным кредитам вырастет в полтора раза, а переплата — в два с половиной. Сейчас семьи с одним ребенком до шести лет составляют до 40% всех получателей льготной ипотеки, тогда как доля многодетных семей — менее 1%. При этом около 20% многодетных семей относятся к малообеспеченным, что затрудняет им доступ к ипотечным кредитам.