Россиянам рассказали о строительстве социального жилья: как семьям воспользоваться льготой

«В любом случае, единственный путь для приобретения жилья для семей с детьми, которые в этом нуждаются, конечно, это строительство социального жилья через государственную программу “Молодая семья”. Программа действует, поэтому ничего придумывать здесь не надо. Нужно просто изменить возраст нахождения в этой программе, не ограничившись 35 годами», — заявила Нина Останина.