Россиянам рассказали о строительстве социального жилья: как семьям воспользоваться льготой

Семьи в России могут воспользоваться государственной программой по получению жилья. Квартиру можно приобрести через инициативу «Молодая семья». Об этом напомнила депутат Госдумы Нина Останина, пишет Life.ru.
Парламентарий порассуждала о схеме по введению дифференцированной ставки на семейную ипотеку. По мнению депутата, это не решает проблем граждан. Она подчеркнула, что снижение на 25 процентов за рождение каждого из детей и нулевая ставка для многодетных семей будет верным решением.
«В любом случае, единственный путь для приобретения жилья для семей с детьми, которые в этом нуждаются, конечно, это строительство социального жилья через государственную программу “Молодая семья”. Программа действует, поэтому ничего придумывать здесь не надо. Нужно просто изменить возраст нахождения в этой программе, не ограничившись 35 годами», — заявила Нина Останина.
В Петербурге запустили еще одну программу поддержки многодетных семей. С 5 ноября они смогут получить до 1 миллиона рублей на погашение ипотечного кредита.