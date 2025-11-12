Ричмонд
«Крови было много»: Тренер помог мальчику в Красногорске, которому взрывом разорвало руку

Очевидцем событий в подмосковном Красногорске, где 9-летний мальчик получил серьёзные травмы руки в результате взрыва, стал тренер по дзюдо Владимир Шарупич. Он рассказал телеграм-каналу SHOT о картине на месте происшествия и о большом количестве крови.

Источник: Life.ru

Очевидец рассказал о мальчике, которому травмировало руку в результате взрыва в Красногорске. Видео © Telegram / SHOT.

«Когда я подошёл, у него рука в шапку была засунута. Вторая рука была вся в кровище, но визуально никаких ран на ней не было», — рассказал Шарупич.

Сейчас распространяемой версией являются лежащие на земле деньги, за которыми мальчик потянулся, после чего произошёл взрыв. Однако информация о взрывном устройстве пока не подтверждена. Владимир помог погрузить ребёнка в каретку скорой помощи.

Сейчас на месте происшествия работают полиция и экстренные службы, чтобы установить обстоятельства произошедшего.

Ранее Life.ru писал, что мальчику разворотило кисть при попытке поднять деньги в Красногорске. Ребёнок экстренно был госпитализирован.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.