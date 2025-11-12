В Госдуме предложили ввести временный адаптивный режим труда на больничном

В случае внедрения временного адаптивного режима труда, по мнению Нилова, у работников появится возможность сохранить 100% доходов в периоды временных нарушений здоровья, когда они могут работать в щадящем режиме, не теряя при этом в размере оплаты труда, а для работодателей снизятся издержки и потери от отсутствия сотрудников, а также расходы на поиск временных работников для замены отсутствующих специалистов.