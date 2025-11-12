На Кавказе ввели беспилотную опасность

В Дагестане и ряде других регионов ввели опасность БПЛА.
На территории Кабардино-Балкарии, республики Дагестан и в Северной Осетии объявлен режим беспилотной опасности. Об этом сообщили МЧС и губернаторы регионов.
«На территории Кабардино-Балкарии, республики Дагестан, Северной Осетии-Алании объявлена беспилотная опасность. В случае обнаружения БПЛА или его обломков: не приближайтесь, не трогайте, немедленно сообщите в экстренные службы. При работе систем ПВО не ведите фото- и видеосъемку. Возможны замедления работы мобильного интернета. Возможно замедление работы мобильной связи и интернета», — сообщили в оперативных службах регионов.