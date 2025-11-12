Ричмонд
+8°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На Кавказе ввели беспилотную опасность

На территории Кабардино-Балкарии, республики Дагестан и в Северной Осетии объявлен режим беспилотной опасности. Об этом сообщили МЧС и губернаторы регионов.

В Дагестане и ряде других регионов ввели опасность БПЛА.

На территории Кабардино-Балкарии, республики Дагестан и в Северной Осетии объявлен режим беспилотной опасности. Об этом сообщили МЧС и губернаторы регионов.

«На территории Кабардино-Балкарии, республики Дагестан, Северной Осетии-Алании объявлена беспилотная опасность. В случае обнаружения БПЛА или его обломков: не приближайтесь, не трогайте, немедленно сообщите в экстренные службы. При работе систем ПВО не ведите фото- и видеосъемку. Возможны замедления работы мобильного интернета. Возможно замедление работы мобильной связи и интернета», — сообщили в оперативных службах регионов.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше