Роналду заявил о завершении карьеры, но есть нюанс

Ранее Криштиану Роналду в интервью заявил, что чертовски популярен во всём мире и невероятно хорош собой. Спортсмен отметил, что в своей известности он даже превосходит президента США Дональда Трампа. У атлета действительно нет причин для скромности: за свою карьеру он забил 950 голов, что является феноменальным достижением в мире футбола, и даже в 40 лет продолжает оставаться самым высокооплачиваемым игроком.