Ричмонд
+8°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Роналду заявил о завершении карьеры, но есть нюанс

Футболист Криштиану Роналду объявил, что следующий чемпионат мира, скорее всего, станет для него последним. На мероприятии в Эр-Рияде португалец признался, что его блистательная карьера подходит к концу. Сначала он пошутил, что «скоро» означает «через 10 лет», но затем стал откровеннее.

Источник: Life.ru

«Я по-прежнему быстр и резв, я наслаждаюсь своей игрой… но, конечно, давайте будем честны: когда я говорю “скоро”, это, вероятно, год или два», — пояснил звёздный нападающий.

На вопрос о ЧМ-2026 как о последнем чемпионате мира в карьере он ответил категорично: «Определённо да, потому что мне будет 41 год, и я думаю, что это будет подходящий момент».

Роналду подвёл черту, напомнив о своём невероятном пути: «Я в игре уже 25 лет, я сделал всё, у меня много рекордов… Так что давайте наслаждаться моментом». Он призвал болельщиков ценить каждую его последнюю игру.

Ранее Криштиану Роналду в интервью заявил, что чертовски популярен во всём мире и невероятно хорош собой. Спортсмен отметил, что в своей известности он даже превосходит президента США Дональда Трампа. У атлета действительно нет причин для скромности: за свою карьеру он забил 950 голов, что является феноменальным достижением в мире футбола, и даже в 40 лет продолжает оставаться самым высокооплачиваемым игроком.

Главные события в футболе, хоккее и других видах спорта — в разделе «Спорт» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше