Спасение от уныния. Что связывало актрису Людмилу Гурченко с Крымом

Ее жизнь не была безоблачной, а карьера — гладкой. Несыгранные роли, долгий период, когда не приглашали в кино, невостребованные способности композитора и режиссера — все это она пережила. Про каждого большого актера советской эпохи можно сказать: «приезжал в Крым». Потому, что полуостров был любимой съемочной площадкой многих режиссеров, театры приезжали на гастроли, а творческие люди — еще и на отдых. Людмилу Гурченко с Крымом тоже связывала не только работа. Были на полуострове два уголка, особо дорогих ее сердцу. Подробнее — в нашем материале.
Возвращение в детство
Нет, ее любовью был не Южный берег. Хотя, конечно, Людмила Гурченко там была. В 1970 году она сыграла главную роль в фильме «Мой добрый папа», снимавшегося в Ялте. Это рассказ о довоенной жизни маленького мальчика, вспоминающего самое счастливое время.
Людмила Гурченко — мама. Понимающая, заботливая, иногда — неожиданная в словах и поступках. Наверняка эти съемки возвращали саму Людмилу Марковну в предвоенное детство — в полуподвальную однокомнатную квартиру, где жили небогато, но дружно. С заверениями обожаемого отца: «Люсичка станет актрисою!».
А тут, в Ялте, были дома с галерейками во двор, над которыми полоскалось выстиранное белье, увитые зеленью балконы, на которых часами могут беседовать выглянувшие «на минуточку» соседки.
И мама-Гурченко была частью этой жизни, «прихватившей» что-то из своего детства. «Его нет… Вы же знаете, что он не пьет!», — заявляет она в одном из эпизодов приятелю мужа, который зовет его что-то отметить. И, может, эти интонации — от ее матери, порой вынужденной отваживать друзей мужа. «Я смотрела на маму: чем кончится? Или папа их пригласит в дом, и я буду выступать, или он даст им денег, и они уйдут», — описывала такие ситуации актриса в своих воспоминаниях. В этом фильме актриса играет и поет — и это тоже перекликается с ее детством, наполненном песнями и музыкой.
Одна из полюбившихся зрителям кинокомедий — «Небесные ласточки» — тоже снималась на Южном берегу Крыма, в знаменитом Воронцовском дворце в Алупке. Гурченко играла театральную приму Корину. И вспоминала об этом скупо, объясняя, как лепила образ: «Играя театральную примадонну и кокетливую дамочку в мюзикле “Небесные ласточки” и в водевиле “Соломенная шляпка”, играя в “Бенефисе”, где мне нужно вдохнуть жизнь в десяток женщин-масок, я ищу точную биографию каждой, стараясь понять причины их внутренней неустроенности, реально стою на земле. А они порхают, кривляются, кокетничают, придумывают себе экстравагантные поступки, за которыми удобно прятать свою боль».
Возможно, дело в том, что мечтала актриса о другой роли — юной воспитанницы пансиона. Композитор Виктор Лебедев упоминал, что Людмила Гурченко месяц просидела на жесточайшей диете. Это при ее идеальной фигуре и осиной талии! И была уверена, что сможет сыграть шестнадцатилетнюю школьницу. Но ей в 1975 году, когда шли съемки, было сорок…
«Морячка» эконом-класса
Летом 1990 года в Коктебеле шли съемки фильма «Моя морячка. Смутное и странное время для кинематографа. “Фильмы снимают все. Все, кто может достать деньги”, — писала Людмила Гурченко в своей книге “Люся, стоп!”.
Главная роль — женщины, чья работа — веселить с эстрады отдыхающих на курорте, ей досталась, как много раз бывало, внезапно. Что-то «не срослось» с актрисой, под которую писали роль. «И я должна была быстро войти в материал, — описывала эти съемки Людмила Гурченко. — Снять летнюю натуру надо за десять дней. И сняли! Костюмы притащила свои. Музыка и песни к фильму тоже мои. Композитор был не по карману. Режиссер просил делать роль по его видению. У меня не было возражений. И мы вполне нормально отработали картину».
Севастополь для Людмилы Гурченко был городом, куда она не раз приезжала на гастроли со спектаклями. В этом городе она бывала со своим гражданским мужем, музыкантом Константином Купервейсом. «Мне не нужно было никаких отелей, роскошных условий, — рассказывала она о тех временах. — Я буду жить в маленькой комнатке, а рядом — пусть только уважение и внимание. И больше мне ничего не надо. Так и было… Ездили на море, в Любимовку. Бывали в ресторанах, вкусно ели. Гуляли по Севастополю, пели и импровизировали». После расставания с Купервейсом Севастополь напоминал ей о тех счастливых временах.
Но однажды Севастополь «спас» ее от уныния. Она приехала на несколько дней со спектаклем «А чой-то ты во фраке?». С партнером по сцене сложились тяжелые отношения, но зато в городе оказалась подруга детства. А еще Гурченко дала несколько концертов в филармонии. «Душевный привет севастопольской публике, которая вырвала меня из того отвратительного закулисья», — написала она в своей книге.
Кстати
Крымский журналист Майк Львовски запомнил встречу с Людмилой Гурченко на кинофестивале «Белый Аист» в Приднестровье в 1995-м:
«Помню ее неподражаемую интонацию и легкий, магический жест, от которого милиционеры и “охранники” застыли на месте, вкопанные — как в сказке: “Значит юноше это очень надо”. Она записала пожелания на листке блокнота для читателей молодежной страницы, которую я вел, потом расписалась на программе кинофестиваля, а до этого ответила на вопросы блиц-интервью…
Был концерт на городском стадионе. Звезды выходили из подтрибунного портала на беговые дорожки, делали круг почета — и я каким-то образом, без всякого умысла снова оказался рядом с ней. У выхода из этого самого подтрибунного… Естественно, с блокнотом стоял, надеялся взять интервью еще у кого-то из участников концертной программы. Людмила Гурченко, увидев меня, хохотнула: «Вездесущий… “— и в следующую секунду хулигански черкнула в моем блокноте. И уже я стоял завороженный, а она удалялась по беговой дорожке, купаясь в овациях тысяч зрителей”.
Камешки из Евпатории
Евпатория в жизнь Людмилы Гурченко вошла, когда ей было четыре года. Родители тогда получили работу в санатории, и все вместе отправились к самому синему морю.
В 2007 году журналист городского радио Евпатории Наталья Юрина смогла взять интервью у знаменитой актрисы. Оно было опубликовано в газете «Евпаторийская здравница».
«Было удивительно, что Людмила Марковна согласилась со мной встретиться сразу, я слышала, что она было достаточно закрытым для СМИ человеком, — рассказала “АиФ-Крым” Наталья Юрина. — Но за меня замолвила словечко директор пансионата “Россия”, где отдыхала актриса. И это был уже третий раз, когда Людмила Гурченко сюда приезжала. Встреча состоялась у нее в номере, к моменту моего прихода был накрыт стол для чая. Я думаю, что предоставили актрисе один из лучших номеров, но он все равно не поражал особой роскошью. Но Людмилу Марковну, судя по всему, все устраивало. Ходили слухи, что она — человек надменный и амбициозный. Но я ничего такого не ощутила. Напротив, сказала бы, что со мной общались внимательно, открыто, доброжелательно».
И журналистку поразило, как Людмила Гурченко отзывалась о Евпатории, не от каждого местного жителя услышишь столько приятного. По словам актрисы, здесь «по-домашнему тепло, душевно и человечно. Вот что еще она говорила: “Это удивительный город, я очень люблю ее старую часть и гуляю там через день. Там нет ветра, там очень тихо, я представляю, как по этим мощеным улицам двигалась конница, пытаюсь представить, какие люди здесь жили. Мне очень хочется заглянуть в окна, понять быт тех, кто живет здесь сегодня, ведь я — актриса, и мне все интересно. Эти старые улочки пропитаны историей”.
«Я сама на этой встрече не была, но мне рассказали, что в какой-то момент Людмила Гурченко на сцене встала в стойку “березка” — кверху ногами, опираясь на лопатки, — поделилась Наталья Юрина. — А ей было тогда за шестьдесят! Но вот никуда не делись озорной характер, смелость, желание показать, в какой она прекрасной физической форме».
Людмила Гурченко призналась, что каждый раз из Евпатории она увозит… камешки, и потом находит им место на своей даче. А в 2007 году увезла еще и подарок от евпаторийской журналистки — бутылку вина в форме рыбы. По примеру сказочной золотой рыбки, та должна была исполнять ее желания. А Людмила Гурченко ничего так в жизни не хотела, как новой интересной работы.
«Я — рабочая лошадь, всю жизнь делала интересные роли, работала для людей, поэтому если хороших ролей нет, то ерунду мне не надо», — честно ответила она тогда на вопрос о ролях.