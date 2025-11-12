Спасение от уныния. Что связывало актрису Людмилу Гурченко с Крымом

«Было удивительно, что Людмила Марковна согласилась со мной встретиться сразу, я слышала, что она было достаточно закрытым для СМИ человеком, — рассказала “АиФ-Крым” Наталья Юрина. — Но за меня замолвила словечко директор пансионата “Россия”, где отдыхала актриса. И это был уже третий раз, когда Людмила Гурченко сюда приезжала. Встреча состоялась у нее в номере, к моменту моего прихода был накрыт стол для чая. Я думаю, что предоставили актрисе один из лучших номеров, но он все равно не поражал особой роскошью. Но Людмилу Марковну, судя по всему, все устраивало. Ходили слухи, что она — человек надменный и амбициозный. Но я ничего такого не ощутила. Напротив, сказала бы, что со мной общались внимательно, открыто, доброжелательно».