Россиянам рассказали о начале периода предзимья: где температура превышает норму

Синоптик Вильфанд: на территории РФ отмечается теплый период предзимья.

Источник: Комсомольская правда

В России установилась не по сезону теплая погода. Температура на большей части страны превышает климатическую норму. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Если смотреть на среднюю температуру в ближайшие 10 дней, то оказывается, что на большей части страны температура выше нормы», — рассказал эксперт в беседе с ТАСС.

При этом Вильфанд отметил, что особенно высокая температура наблюдается на юге европейской части РФ, юге Урала и в южной половине Приволжского федерального округа, где значения превышают норму на 6 градусов в течение этих дней. Таким образом, по его словам, на территории России в целом сохраняется теплое предзимье.

Синоптик подчеркнул, что на юге Сибири и в Красноярском крае температура окажется выше нормы на 3−4 градуса.

Ранее главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова предупредила о заморозках до −5 градусов в Подмосковье.

