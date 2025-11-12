Россиянам рассказали о штрафах для работодателей за неоплату переработок

Согласно разъяснению члена комиссии Общественной палаты РФ по общественной экспертизе законопроектов Евгения Машарова, работодатели, допускающие невыплату компенсаций за сверхурочную работу, могут быть привлечены к административной ответственности.
В интервью ТАСС эксперт указал, что наиболее частым нарушением в этой сфере является именно неоплата переработок, за которое предусмотрены штрафы по части 6 статьи 5.27 КоАП РФ. Данная норма закона устанавливает санкции за невыплату или неполную выплату в установленный срок заработной платы, премий и компенсаций, если эти действия не содержат признаков уголовно наказуемого деяния. За такое нарушение предусмотрено предупреждение или наложение штрафа: для должностных лиц — от 10 до 20 тысяч рублей, для индивидуальных предпринимателей — от 1 до 5 тысяч рублей, для юридических лиц — от 30 до 50 тысяч рублей.
Машаров также напомнил о порядке оплаты сверхурочной работы: за первые два часа переработки оплачиваются как минимум в полуторном размере, за последующие часы — не менее чем в двойном размере. При расчете учитывается размер заработной платы, включая компенсационные и стимулирующие выплаты. Конкретные размеры оплаты могут устанавливаться коллективным договором, соглашением, локальным нормативным актом или трудовым договором.
Эксперт подчеркнул, что Трудовой кодекс запрещает привлекать к сверхурочной работе беременных женщин, несовершеннолетних сотрудников, а также работников, заключивших ученический договор, и некоторые другие категории.
