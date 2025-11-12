Ричмонд
Опасность БПЛА объявлена в ряде регионов России, под угрозой оказался Кавказ: онлайн-трансляция

Опасность БПЛА объявлена в ряде регионов России, под угрозой оказался Кавказ: онлайн-трансляция. Также в калужском аэропорту был введен запрет на совершение посадок и отправки ряда авиарейсов. Об этом сообщили губернаторы и в региональных МЧС. Подробности отражения атаки — в материале URA.RU.

Беспилотная опасность введена в нескольких областях России.

03:41 На территории Ставропольского края также объявлена беспилотная угроза. Информацию разместил губернатор края Владимир Владимиров в telegarm-канале.

03:39 В авиагаванях Владикавказа (Беслан) и Грозный (Северный) зарыли небо из-за временных ограничений. Данное решение принято для безопасности осуществления авиаперелетов. Об этом сообщил пресс-секретарь Росавиация Артем Кореняко.

03:37 В Кабардино-Балкарии объявлена беспилотная опасность. При обнаружении БПЛА или его обломков граждан просят не приближаться, не трогать их и не вести фото- и видеосъемку работы ПВО. Об этом заявил губернатор республики Казбек Коков в официальном telegarm-канале.

03:35 В Ивановской области объявлен режим опасности атаки БПЛА. Система предупреждения приведена в действие. Об этом рассказали в Оперштабе.

03:33 В Северной Осетии — Алании введен режим беспилотной угрозы. Также возможно замедление работы мобильной связи и интернета. Об этом сообщил губернатор республики Сергей Меняйло.

03:32 В Дагестане объявлена опасность атаки беспилотников. Жителей просят укрыться в помещениях без окон, не подходить к окнам и быть готовыми к перебоям с мобильным интернетом. Об этом сообщили в региональном МЧС.

03:31 Ранее в ряде регионов РФ была объявлена угроза БПЛА: в Воронежской области, Краснодарском крае, Ростовской области. Оповещения были распространены РСЧС.

03:29 В аэропорту Калуги временно ограничили прием и вылет рейсов. Ограничения введены для обеспечения безопасности полетов. Об этом сообщили в Росавиации.

03:26 Ранее силами ПВО были уничтожили девять украинских беспилотников над четырьмя регионами России: четыре дрона над Ростовской областью, три — над Брянской, по одному над Курской и Орловской областями. Об этом сообщили в Минобороны.

