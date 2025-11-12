Ричмонд
Публицистка Миронова обратилась к Конашенкову из-за угроз бойца спецназа «Ахмат»

Боец спецназа «Ахмат» с позывным «Аид» Бекхан Юнусов записал видео с угрозой судом публицистке Анастасии Мироновой и дал ей неделю, чтобы «одуматься». Она рассказала, что военному не понравились ее посты с критикой слов командира спецназа «Ахмат» генерал-лейтенанта Апти Алаудинова.

— Юнусов обвинил меня в дискредитации, чуть ли не в предательстве, в комментариях в его чате меня оскорбляют и поливают ложью. Я взрослая женщина, жена и мать и не хочу, чтобы со мной так разговаривали. Я тоже даю ему семь дней, чтобы удалить видео и комментарии, иначе обращусь в правоохранительные органы и суд. Посмотрим, работает ли право при защите добропорядочных граждан от нападок бойцов чеченского отряда, — рассказала журналистка «Газете.ру».

Также Юнусов обвинил Миронову в дискредитации армии, после чего она обратилась в Министерство обороны РФ.

— Я обратилась к главе пресс-службы Минобороны генералу Игорю Конашенкову с просьбой обратить внимание на данные публичные конфликты и дать им оценку. Она необходима, потому что угрозам, задержанию и суду некоторые лица подвергаются за то, что просто посмели задать вопросы руководству «Ахмата» и на фоне поддержки действий Министерства обороны, — заявила публицистка изданию.

Также она предложила Алаудинову и Юнусову встретиться и поговорить в прямом эфире.

Бойцы спецназа «Ахмат» никогда ни за кем в зоне спецоперации не прятались, они всегда четко выполняли все поставленные задачи. Об этом 10 ноября рассказал Апти Алаудинов.