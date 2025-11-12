Публицистка Миронова обратилась к Конашенкову из-за угроз бойца спецназа «Ахмат»

— Юнусов обвинил меня в дискредитации, чуть ли не в предательстве, в комментариях в его чате меня оскорбляют и поливают ложью. Я взрослая женщина, жена и мать и не хочу, чтобы со мной так разговаривали. Я тоже даю ему семь дней, чтобы удалить видео и комментарии, иначе обращусь в правоохранительные органы и суд. Посмотрим, работает ли право при защите добропорядочных граждан от нападок бойцов чеченского отряда, — рассказала журналистка «Газете.ру».