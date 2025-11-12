Миронов предложил установить выплаты молодым ученым

В документе отмечается, что единовременная выплата должна предоставляться за счет федерального бюджета в порядке, установленном кабмином. Реализация данной инициативы, по мнению политика, позволит создать дополнительный стимул для развития науки в России, создать систему сохранения ценных кадров в отечественной науке и системе высшего образования, повысить привлекательность научной карьеры для молодых ученых.