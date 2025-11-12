Ричмонд
Миронов предложил установить выплаты молодым ученым

Миронов предложил единовременно выплачивать молодым ученым десять окладов.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Лидер партии «Справедливая Россия», глава думской фракции Сергей Миронов направил обращение премьер-министру Михаилу Мишустину с предложением установить единовременные выплаты молодым ученым в размере десяти должностных окладов, документ имеется в распоряжении РИА Новости.

«Предлагаем установить единовременную выплату молодому ученому (до 35 лет), получившему степень кандидата наук и заключившему трудовой договор с российским университетом или научным институтом. Установить единовременную выплату в размере десяти должностных окладов по занимаемой должности на дату заключения трудового договора», — сказано в письме.

В документе отмечается, что единовременная выплата должна предоставляться за счет федерального бюджета в порядке, установленном кабмином. Реализация данной инициативы, по мнению политика, позволит создать дополнительный стимул для развития науки в России, создать систему сохранения ценных кадров в отечественной науке и системе высшего образования, повысить привлекательность научной карьеры для молодых ученых.

«Отсутствие эффективных программ поддержки молодых ученых на начальном этапе их карьеры приводит к потере ценных кадров. Это негативно сказывается на качестве научных исследований, качестве образовательного процесса, и для российской науки это серьёзный вызов. Проблему надо срочно решать», — сказал Миронов РИА Новости.