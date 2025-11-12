В России увеличат потолок пособия по уходу за ребенком: сколько составит максимальный размер

«С недавнего времени мамы или папы, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до 1,5 лет, имеют право на выплаты в течение всего периода, пока ребенку не исполнится 1,5 года, независимо от того, вышли они на работу или продолжают находиться в отпуске по уходу за ребенком», — пояснила Светлана Бессараб.