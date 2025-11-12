В России увеличат потолок пособия по уходу за ребенком: сколько составит максимальный размер

Пособие по уходу за ребенком в России составляет 40 процентов от средней зарплаты родителя за последние два года. Максимальный размер выплаты не может превышать 68 тысяч рублей. В 2026 году показатель поднимут до 83 тысяч рублей. Об этом оповестила депутат Госдумы Светлана Бессараб в беседе с ТАСС.
Она подчеркнула, что планируется также сохранить выплаты в случае выхода родителя на работу. Пособие выплачивается до достижения ребенком 1,5 лет.
«С недавнего времени мамы или папы, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до 1,5 лет, имеют право на выплаты в течение всего периода, пока ребенку не исполнится 1,5 года, независимо от того, вышли они на работу или продолжают находиться в отпуске по уходу за ребенком», — пояснила Светлана Бессараб.
В РФ также обсуждают проект о ежегодной индексации зарплат всем работающим гражданам. Однако не всё так просто: компании имеют разный цикл повышения окладов, который зависит от экономической ситуации.