Останина: госпрограмма — единственный способ молодой семьи получить жилье

Депутат также раскритиковала обсуждаемую инициативу о введении дифференцированной ставки по семейной ипотеке, назвав проценты (от 4% до 12% в зависимости от числа детей) слишком высокими. В качестве более справедливого решения она предложила установить базовую льготную ставку на уровне 2% с последующим уменьшением за каждого ребенка. Кроме того, Останина считает необходимым изменить условия госпрограммы «Молодая семья», увеличив возрастной порог для участия, который сейчас ограничен 35 годами.