Обеспеченность населения врачами в Курганской области выросла, но все еще отстает от России

Ранее URA.RU сообщало, что в Курганской области за последние годы дефицит врачей сократился вдвое. В 2025 году в регионе впервые зафиксирован положительный кадровый баланс. Кроме того, за год число фельдшеров скорой помощи увеличилось на 4%, а их обеспеченность за пять лет выросла на 7,7%, превысив средние показатели по России и УрФО.