Обеспеченность населения врачами в Курганской области выросла, но все еще отстает от России

Обеспеченность врачами в Курганской области выросла на 3%
В Курганской области выросла обеспеченность населения врачами, однако регион все еще испытывает дефицит кадров по сравнению со средними показателями по стране. С начала года показатель увеличился на 3%, достигнув отметки в 28,75 врачей на 10 тысяч населения. Такие данные приводит Министерство здравоохранения РФ.
«Обеспеченность населения врачами, работающими в медицинских организациях, участвующих в реализации программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи составила 28,75 врачей на 10 тысяч населения. С начала года показатель увеличился на 3%», — сообщает Министерство здравоохранения Российской Федерации на сайте ЕМИСС.
Несмотря на положительную динамику, регион значительно отстает от общероссийского уровня. В среднем по стране на 10 тысяч населения приходится 43,35 врача, что существенно выше, чем в Курганской области.
Ранее URA.RU сообщало, что в Курганской области за последние годы дефицит врачей сократился вдвое. В 2025 году в регионе впервые зафиксирован положительный кадровый баланс. Кроме того, за год число фельдшеров скорой помощи увеличилось на 4%, а их обеспеченность за пять лет выросла на 7,7%, превысив средние показатели по России и УрФО.