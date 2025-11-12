Фигуранта дела о коррупции на Украине Пушкаря внесли в базу «Миротворца»

База украинского сайта «Миротворец» вновь пополнилась. Теперь в списке числится фигурант дела о коррупции на Украине и член Национальной комиссии по государственному регулированию в сферах энергетики и комуслуг Сергей Пушкарь.
На сайте отмечается, что нежелательное лицо обвиняется в совершении действий, «направленных на подрыв обороноспособности и стабильного функционирования оборонно-промышленного и энергетического комплекса Украины». По версии создателей базы, он прибегнул к нарушениям умышленно.
Сергея Пушкаря назвали «членом ОПГ». Сайт также охарактеризовал его как вора.
Нардеп Ярослав Железняк подтвердил причастность Сергея Пушкаря к делу о коррупции на Украине. По словам депутата, именно он фигурирует на пленках относительно получения 20 тысяч долларов.