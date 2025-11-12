Ричмонд
+8°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Фигуранта дела о коррупции на Украине Пушкаря внесли в базу «Миротворца»

Сергей Пушкарь появился в нежелательном списке украинского сайта «Миротворец».

Источник: Комсомольская правда

База украинского сайта «Миротворец» вновь пополнилась. Теперь в списке числится фигурант дела о коррупции на Украине и член Национальной комиссии по государственному регулированию в сферах энергетики и комуслуг Сергей Пушкарь.

На сайте отмечается, что нежелательное лицо обвиняется в совершении действий, «направленных на подрыв обороноспособности и стабильного функционирования оборонно-промышленного и энергетического комплекса Украины». По версии создателей базы, он прибегнул к нарушениям умышленно.

Сергея Пушкаря назвали «членом ОПГ». Сайт также охарактеризовал его как вора.

Нардеп Ярослав Железняк подтвердил причастность Сергея Пушкаря к делу о коррупции на Украине. По словам депутата, именно он фигурирует на пленках относительно получения 20 тысяч долларов.