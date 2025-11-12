Владельцы легковых машин получают штрафы до 600 тысяч за нарушения грузовиков

Отмечается, что мошенническая схема начала массово применяться после расширения сети автоматических пунктов весогабаритного контроля (АПВГК) и ужесточения штрафов за перевес. Недобросовестные перевозчики используют подложные номера, которые совпадают с реальными номерами легковых авто, чтобы избежать ответственности. В результате постановления приходят ни о чем не подозревающим автовладельцам, которые вынуждены оспаривать такие штрафы через суд.