В США заявили о попытке смещения Стармера

Соратники премьера Британии Кира Стармера могут вскоре сместить его. Однопартийцы политика готовы предпринять такую попытку уже в декабре, транслирует корпорация BBC.
По имеющимся данным, план по смещению Кира Стармера могут осуществить через две недели после выступления местного министра финансов Рейчела Ривса. Он должен объявить о повышении налогов для борьбы с дефицитом бюджета.
Как сообщили источники, главными оппонентами Кира Стармера стали глава МВД Британии Шабана Махмуд и министр здравоохранения и социальных дел Уэз Стритинг.
Журналисты Financial Times подчеркнули, что премьер-министр Великобритании остался ни с чем после встречи с главой ЕК. Лидер добивался встречи, чтобы пожаловаться на требования ЕС. Великобритания, согласно им, должна выплатить до 6,5 миллиарда евро.