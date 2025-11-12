Ричмонд
В США заявили о попытке смещения Стармера

BBC узнала о плане соратников Стармера сместить его в декабре.

Источник: Комсомольская правда

Соратники премьера Британии Кира Стармера могут вскоре сместить его. Однопартийцы политика готовы предпринять такую попытку уже в декабре, транслирует корпорация BBC.

По имеющимся данным, план по смещению Кира Стармера могут осуществить через две недели после выступления местного министра финансов Рейчела Ривса. Он должен объявить о повышении налогов для борьбы с дефицитом бюджета.

Как сообщили источники, главными оппонентами Кира Стармера стали глава МВД Британии Шабана Махмуд и министр здравоохранения и социальных дел Уэз Стритинг.

Журналисты Financial Times подчеркнули, что премьер-министр Великобритании остался ни с чем после встречи с главой ЕК. Лидер добивался встречи, чтобы пожаловаться на требования ЕС. Великобритания, согласно им, должна выплатить до 6,5 миллиарда евро.

