В Госдуме хотят разрешить сотрудникам работать на больничном за оплату

В России предложили создать институт временного адаптивного режима труда.

Источник: Комсомольская правда

В Госдуме предложили разрешить россиянам работать на больничном без потери доходов через введение института временного адаптивного режима труда. Соответствующий законопроект глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов направил на отзыв в правительство.

«Законопроектом предлагается дополнить Трудовой кодекс Российской Федерации (далее — ТК РФ) новой статьей 931, содержащей определение понятия и устанавливающей правовые основы применения временного адаптивного режима труда», — следует из текста документа, который есть в распоряжении РИА Новости.

В законопроекте указывается, что действующие правила предусматривают только два варианта: сотрудник либо полностью здоров, либо на больничном. Однако подобный подход устарел, поскольку многие работники при легких заболеваниях способны работать в щадящем режиме.

Так, законопроект необходим для устранения правового пробела. Это позволит сотрудникам сохранять работу и доход при временных проблемах со здоровьем, а работодателям — избежать расходов на поиск замены и перераспределение обязанностей.

Накануне депутат ГД Светлана Бессараб рассказала, что в России индексация страховых пенсий пройдет с 1 января 2026 года.