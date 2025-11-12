Рассказываем, что обещает погода в Иркутске 12 ноября 2025

Погода в Иркутске 12 ноября 2025 года обещает переменную облачность и небольшой снег ночью. Днем преимущественно без осадков, ветер северо-западный 7−12 м/с с переходом на юго-восточный 4−9 м/с. Как сообщили КП-Иркутск в Иркутском Гидрометцентре, днем ожидается около 0 градусов, после захода солнца похолодает до −8…-10.
— Переменная облачность, в большинстве районов небольшой снег, в западных, северных районах и ночью в Слюдянском районе местами умеренный снег, ветер западный, северо-западный с переходом на юго-западный, юго-восточный 5−10 м/с, порывы до 14 м/с, — рассказывают синоптики о погоде в регионе.
В Приангарье температура ночью −8…-13, при прояснении −18…-23, днем +1…-4, при облачной погоде −6…-11, в Катангском районе ночью −23…-28, днем −15…-20. Вот что обещает погода в Иркутске 12 ноября 2025.
