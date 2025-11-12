Рассказываем, что обещает погода в Иркутске 12 ноября 2025

Погода в Иркутске 12 ноября 2025 года обещает переменную облачность и небольшой снег ночью. Днем преимущественно без осадков, ветер северо-западный 7−12 м/с с переходом на юго-восточный 4−9 м/с. Как сообщили КП-Иркутск в Иркутском Гидрометцентре, днем ожидается около 0 градусов, после захода солнца похолодает до −8…-10.