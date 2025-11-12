Ричмонд
МИД Литвы: ситуация на литовско-белорусской границе зависит от обстановки в небе

В МИД Литвы рассказали, от чего зависит ситуация на границе с Беларусью.

Источник: Комсомольская правда

Глава литовского МИД Кестутис Будрис сообщил, что развитие событий на границе с Беларусью зависит от обстановки в воздушном пространстве Литвы.

Как сообщил министр, Литва готова пересмотреть свои меры с учетом этой зависимости. Будрис пояснил, что закрытие границы с Беларусью было реакцией на инструментализацию республики, которая якобы угрожала безопасности литовского воздушного пространства.

«Как будет в воздухе, так будет и на земле. Если в воздухе все будет хорошо, то и на земле ситуация изменится», — сказал Будрис в беседе с интернет-порталом 15min.

Накануне Министерство иностранных дел Литвы вручило представителю Посольства Беларуси в Вильнюсе ноту протеста. По данным МИД Литвы, решение было вызвано «в связи с повторяющимися нарушениями воздушного пространства Литвы со стороны Белоруссии».