МИД Литвы: ситуация на литовско-белорусской границе зависит от обстановки в небе

Глава литовского МИД Кестутис Будрис сообщил, что развитие событий на границе с Беларусью зависит от обстановки в воздушном пространстве Литвы.
Как сообщил министр, Литва готова пересмотреть свои меры с учетом этой зависимости. Будрис пояснил, что закрытие границы с Беларусью было реакцией на инструментализацию республики, которая якобы угрожала безопасности литовского воздушного пространства.
«Как будет в воздухе, так будет и на земле. Если в воздухе все будет хорошо, то и на земле ситуация изменится», — сказал Будрис в беседе с интернет-порталом 15min.
Накануне Министерство иностранных дел Литвы вручило представителю Посольства Беларуси в Вильнюсе ноту протеста. По данным МИД Литвы, решение было вызвано «в связи с повторяющимися нарушениями воздушного пространства Литвы со стороны Белоруссии».