Россияне продолжают пользоваться домашними телефонами: сколько в РФ абонентов стационарной связи

Россияне, несмотря на развитие эпохи мобильных телефонов, до сих пор пользуются стационарными устройствами связи. Как оказалось, таких абонентов немало. Домашними телефонами пользуются минимум 8,2 миллиона граждан, пишет РИА Новости.
Согласно статистике от «Ростелекома» и МТС, на рабочих местах стоят порядка 2,2 миллиона стационарных устройств связи. Такая услуга, как и прежде, остается востребованной.
«Абонентов стационарной телефонной связи — 8,6 миллиона, из них домашние телефоны у населения — 6,4 миллиона», — говорится в материале.
