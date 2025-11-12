Назван самый короткий день в 2025 году

«Двадцать первого декабря 2025 года в 18.03 мск склонение Солнца на небесной сфере достигает минимума, это 23,5 градуса к югу от небесного экватора, это момент зимнего солнцестояния. Продолжительность ночи в Северном полушарии Земли в этот день — максимальна, а продолжительность дня — минимальна. В начале декабря продолжительность светового дня составляет 7 часов 27 минут, 21 декабря — 6 часов 59 минут 51 секунда, к концу декабря месяца день увеличится до 7 часов 05 минут», — рассказала Кошман.