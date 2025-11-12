Пострадавший в Красногорске мальчик пытался поднять 10-рублёвую купюру с СВУ

Как сообщал Life.ru, ребёнку сильно повредило кисть руки во время взрыва, который произошёл при попытке поднять деньги с земли у детской площадки в Красногорске. Ребёнок шёл на тренировку по кикбоксингу, когда заметил деньги на земле. Он потянулся, чтобы поднять купюру, в этот момент произошёл взрыв.