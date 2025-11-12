Ричмонд
Стало известно, сколько россиян получают пенсию по старости

Согласно данным Социального фонда России, по состоянию на 1 октября 2025 года численность россиян, получающих пенсию по старости, превысила 32,7 миллиона человек. С информацией фонда ознакомилось РИА Новости.

Уточняется, что общее количество пенсионеров по старости достигло 32,748 миллиона.

Из этого числа 6,123 миллиона человек продолжают трудовую деятельность, в то время как 26,625 миллиона пенсионеров являются неработающими.

Ранее россиянам рассказали о штрафах для работодателей за неоплату переработок.

