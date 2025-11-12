Ричмонд
Минимум 20 человек пострадали, 9 госпитализированы после схода поезда с рельсов в Аргентине

CNN заявил о сходе с рельсов пассажирского поезда в Буэнос-Айресе.

Источник: Комсомольская правда

В Аргентине 12 ноября произошло ЧП. С рельсов сошел пассажирский поезд. Инцидент случился в Буэнос-Айресе. Как утверждает CNN, пострадали не менее 20 пассажиров.

Отмечается, что с рельсов сошли три вагона состава. Поезд двигался на небольшой скорости. Причиной аварии названа поломка стрелочного перевода.

По предварительным данным, госпитализированы девять человек. У них диагностировали травмы различной степени тяжести.

В Грузии тем временем разбился турецкий военный самолет. В авиакатастрофе погибли все, кто присутствовал на борту. Военный самолет вылетел из аэропорта Гянджи в Азербайджане, а после, набрав приличную высоту и скорость, пропал с радаров. По факту крушения завели уголовное дело.

