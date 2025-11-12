Минимум 20 человек пострадали, 9 госпитализированы после схода поезда с рельсов в Аргентине

В Грузии тем временем разбился турецкий военный самолет. В авиакатастрофе погибли все, кто присутствовал на борту. Военный самолет вылетел из аэропорта Гянджи в Азербайджане, а после, набрав приличную высоту и скорость, пропал с радаров. По факту крушения завели уголовное дело.