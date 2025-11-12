Веганам рассказали об опасности диеты: чем может обернуться отказ от животной пищи

Увлечение веганским питанием приводит к сокращению продолжительности жизни в среднем на 2−3 года. Об этом рассказал врач-диетолог доктор медицинских наук Михаил Гинзбург.
«Изучалось влияние на здоровье этой формы питания. И оказалось, что в целом ускоряется развитие ряда заболеваний, ухудшается состояние человека. Если все это сложить и поделить на всех, получается, что такое питание сокращает продолжительность жизни в среднем на два-три года», — сказал эксперт в беседе с ТАСС.
Гинзбург объяснил, что длительное веганское питание опасно в первую очередь недостатком витамина B12, критически важного для обновления клеток, например, кровяных. Естественным образом витамин содержится только в животной пище — мясе и молочных продуктах.
