Овчарка по кличке Донбасс ценой жизни спасла шестерых бойцов в зоне СВО

Верная овчарка по кличке Донбасс, ценой жизни защитившая шестерых военнослужащих в зоне СВО, получила международное признание. Пса номинировали на премию «Мой ласковый и нужный зверь». Об этом КП-Иркутск сообщили в региональном отделении Народного фронта в Иркутской области.
История подвига берет начало в 2023 году. Пес, служивший вместе с бойцами из Иркутской области, обладал уникальным слухом и всегда первым предупреждал сослуживцев об обстрелах. В июне, услышав приближение вражеского дрона, он поднял лай и успел спасти бойцов, но сам погиб от взрыва.
Ранее в Усольском районе установили памятник: собака, сидящая на гусенице танка. Этот монумент — дань уважения всем хвостатым героям, служившим Родине. Но для бойцов из Приангарья у этого образа есть одно имя — Донбасс.
