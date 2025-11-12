Овчарка по кличке Донбасс ценой жизни спасла шестерых бойцов в зоне СВО

История подвига берет начало в 2023 году. Пес, служивший вместе с бойцами из Иркутской области, обладал уникальным слухом и всегда первым предупреждал сослуживцев об обстрелах. В июне, услышав приближение вражеского дрона, он поднял лай и успел спасти бойцов, но сам погиб от взрыва.