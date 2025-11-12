ХМАО предложил Совету Федерации поменять правила северного рыболовства

«Регион предложил скорректировать федеральные нормы, чтобы они учитывали специфику северных территорий: короткий сезон промысла, сложную логистику и высокие издержки. Наталья Огородникова представила инициативы по развитию рыбохозяйственного комплекса на заседании Комитета по аграрно-продовольственной политике и природопользованию», — написано в telegram-канале ведомства.