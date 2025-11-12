ИКИ РАН: в течение нескольких часов ожидается удар облака плазмы по Земле

Напомним, ранее Лаборатория солнечной астрономии предупредила, что 12 ноября ожидается наиболее сильный в текущем солнечном цикле удар по Земле облаком плазмы. Отмечалось, что более поздний и гораздо более сильный выброс с Солнца поглотит все предыдущие образования, которые направлены в сторону нашей планеты.