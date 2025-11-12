ИКИ РАН: в течение нескольких часов ожидается удар облака плазмы по Земле

В течение ближайших нескольких часов до Земли может добраться облако плазмы, образовавшиеся при вспышке на Солнце, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН.
По прогнозам учёных, это будет первый и самый слабый удар по планете за сутки.
«По расчету, в течение ближайших 24 часов к Земле должны прийти все три (облака плазмы — прим. ред.). Первый (самый слабый), по расчетам, может подойти уже в течение двух-трёх часов», — говорится в сообщении в Telegram-канале учреждения.
Кроме того, специалисты обратили внимание, что самое сильное беспокойство вызывает третий выброс.
Напомним, ранее Лаборатория солнечной астрономии предупредила, что 12 ноября ожидается наиболее сильный в текущем солнечном цикле удар по Земле облаком плазмы. Отмечалось, что более поздний и гораздо более сильный выброс с Солнца поглотит все предыдущие образования, которые направлены в сторону нашей планеты.
Также астрономы спрогнозировали, что в ночь на 12 ноября на Земле будет наблюдаться сильная магнитная буря уровня G4.