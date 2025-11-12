Россиянам рассказали о самом коротком дне в 2025 году

В день зимнего солнцестояния, которое наступит в 18:03 по московскому времени, длительность светового дня составит всего 6 часов 59 минут и 51 секунду. Специалист пояснила, что в этот момент склонение Солнца на небесной сфере достигнет минимального значения — 23,5 градуса к югу от небесного экватора, что обусловит самую длинную ночь и самый короткий день в году для Северного полушария.