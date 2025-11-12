Россиянам рассказали о самом коротком дне в 2025 году

Астроном Московского планетария Людмила Кошман сообщила РИА Новости, что минимальная продолжительность светового дня в текущем году ожидается 21 декабря.
В день зимнего солнцестояния, которое наступит в 18:03 по московскому времени, длительность светового дня составит всего 6 часов 59 минут и 51 секунду. Специалист пояснила, что в этот момент склонение Солнца на небесной сфере достигнет минимального значения — 23,5 градуса к югу от небесного экватора, что обусловит самую длинную ночь и самый короткий день в году для Северного полушария.
Для сравнения, в начале декабря световой день длится 7 часов 27 минут, а к концу месяца увеличится до 7 часов 5 минут. По словам Кошман, после зимнего солнцестояния продолжительность светового дня начнет постепенно возрастать и достигнет своего максимума 21 июня 2026 года, составив 17 часов 33 минуты в день летнего солнцестояния.
