Максимальный размер пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет в 2026 году превысит 83 тысячи рублей

Депутат подчеркнула, что с недавнего времени родители сохраняют право на получение пособия в полном объеме даже при выходе на работу до достижения ребенком полутора лет. Кроме того, за матерью сохраняется основное место работы, если она решит трудоустроиться в другой организации в период отпуска по уходу за ребенком. Пособие по уходу за ребенком традиционно составляет 40% от среднего заработка родителя за предыдущие два года, но с установленными законодательством ограничениями по максимальной сумме.